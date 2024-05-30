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Получить гражданство в Молдавии стало сложнее

20:09
  • четверг
  • 30 мая 2024

Республика ужесточила процедуру

Гражданство Молдавии стало менее доступным. Парламент страны одобрил в первом чтении поправки в соответствующий закон. Об этом сообщает РИА Новости.

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Отмечается, что нововведения направлены на то, чтобы уменьшить риски нарушения общественного порядка и исключить уязвимости безопасности государства.

Авторы законопроекта указывают, что в последние годы востребованность молдавского гражданства возросла. Особенно часто на него претендуют выходцы из России и Украины.

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