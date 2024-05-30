Получить гражданство в Молдавии стало сложнее

Республика ужесточила процедуру
Гражданство Молдавии стало менее доступным. Парламент страны одобрил в первом чтении поправки в соответствующий закон. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что нововведения направлены на то, чтобы уменьшить риски нарушения общественного порядка и исключить уязвимости безопасности государства.
Авторы законопроекта указывают, что в последние годы востребованность молдавского гражданства возросла. Особенно часто на него претендуют выходцы из России и Украины.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"