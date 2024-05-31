ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Над Кубанью за ночь уничтожили 29 беспилотников и 5 ракет

08:11
  • пятница
  • 31 мая 2024

Сработала система ПВО

В ночь на пятницу, 31 мая, пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки в отношении объектов на территории Российской Федерации.

Четыре беспилотника сбиты над Белгородской областью
Ликвидировал четыре беспилотника: новые подвиги российских военных

Как сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале, дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили над территорией Краснодарского края пять противокорабельных ракет и двадцать девять беспилотников.

Кроме того, ликвидировано по одному БПЛА самолетного типа над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что американское и другое западное оружие уже используется украинскими военными для нанесения ударов по целям на территории России. Он подчеркнул, что попытки "какие-то успокоительные заявления делать" — это не более чем уловки Запада для общественного мнения.

Тем временем Польша рассматривает возможность применения своих систем противовоздушной обороны, размещенных вблизи границ, для ликвидации ракет из России. В польском МИД рассказали, что пока никаких решений по этому вопросу нет.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Работа ПВО ВС России
Работа ПВО ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.