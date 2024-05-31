Над Кубанью за ночь уничтожили 29 беспилотников и 5 ракет

Сработала система ПВО

В ночь на пятницу, 31 мая, пресечен ряд попыток киевского режима совершить террористические атаки в отношении объектов на территории Российской Федерации.

Как сообщает Министерство обороны России в своем Telegram-канале, дежурные силы противовоздушной обороны уничтожили и перехватили над территорией Краснодарского края пять противокорабельных ракет и двадцать девять беспилотников.

Кроме того, ликвидировано по одному БПЛА самолетного типа над территорией Воронежской, Белгородской и Тамбовской областей.

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров указывал, что американское и другое западное оружие уже используется украинскими военными для нанесения ударов по целям на территории России. Он подчеркнул, что попытки "какие-то успокоительные заявления делать" — это не более чем уловки Запада для общественного мнения.

Тем временем Польша рассматривает возможность применения своих систем противовоздушной обороны, размещенных вблизи границ, для ликвидации ракет из России. В польском МИД рассказали, что пока никаких решений по этому вопросу нет.

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