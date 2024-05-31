Об этом рассказали источники

Американский лидер Джо Байден уже дал тайное разрешение на нанесение Вооруженными силами Украины (ВСУ) ударов оружием, которое предоставляет Киеву Вашингтон, по российской территории. Об этом в четверг, 30 мая, рассказали информированные источники.

Как уточнили собеседники Politico, пока это касается исключительно соседних с Харьковской областью российских районов. Источники утверждают, что Байден наделил ВСУ правом применить американское оружие, чтобы "нанести ответный удар по российским силам", которые атакуют украинские объекты.

При этом в целом позиция Белого дома относительно нанесения американскими вооружениями ударов вглубь российской территории "не претерпела изменений", пишет издание.

Официально американские власти уверяют, что не поощряют киевский режим наносить удары по территории России и не дают ему таких возможностей. Однако источники утверждают, что позиция главы Госдепартамента США Энтони Блинкена по этому вопросу претерпела изменения из-за пугающих Запад успехов ВС России на фронте.

Также источники уверяют, что Берлин и Рим не поддержат инициативу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который считает возможным снять ограничения на применение западного оружия киевским режимом. Между государствами НАТО и Евросоюза "нет консенсуса" по этому вопросу.

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