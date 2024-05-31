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В Киеве прогремели взрывы

08:16
  • пятница
  • 31 мая 2024

Работает ПВО

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремела серия взрывов.

В Киевской области работает ПВО, сообщает украинское издание "Общественное". Информации о разрушениях и пострадавших нет.

В последний раз взрывы в Киеве звучали три недели назад. Тогда были повреждены несколько энергетических объектов. "Укрэнерго" сообщила, что в стране не осталось ни одной целой ТЭС.

Президент России Владимир Путин объяснил удары по украинским ТЭС ответом на атаки по российским нефтегазовым комплексам.

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