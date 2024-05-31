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В Казани объявили эвакуацию на предприятиях

08:59
  • пятница
  • 31 мая 2024

Самолеты перенаправлены в Самару

В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов.

Аэропорт Казани не принимает и не отправляет рейсы с 05:57 мск, аэропорт Нижнекамска - с 06:24 мск, сообщили в Росавиации. Все самолеты перенаправляются в аэропорт Самары, передает ТАСС.

Кроме того, на предприятиях в Казани объявлена эвакуация, сообщили в пресс-службе главы Татарстана. Telegram-канал Baza пишет, что в некоторых районах города звучит сирена воздушной тревоги.

По неподтвержденным данным, ограничение полетов и эвакуация с предприятий связаны с атакой украинских беспилотников.

UPD (9:00 мск): Временные ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска сняты.

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