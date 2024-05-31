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Предотвратил удар противника: новые подвиги российских военных

08:48
  • пятница
  • 31 мая 2024

Бойцы проявляют мужество и отвагу

Младший сержант Николай Кочешов при помощи тепловизора обнаружил ротацию подразделений противника в ночное время рядом с нашими позициями и вызвал огонь артиллерии. А затем, несмотря на близость неприятеля, вел корректировку ударов. Вражеская пехота была уничтожена.

Капитан Вадим Туйгунов и его зенитный расчет вовремя засекли пуски крылатых ракет ВСУ и открыли огонь. Все цели были поражены. Грамотные и оперативные действия Туйгунова позволили не допустить удара боевиков по нашей военной технике и складам боеприпасов.

 

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