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Российские школьники сдают ЕГЭ по математике

08:49
  • пятница
  • 31 мая 2024

Это один из двух обязательных предметов

Сегодня российские школьники сдают единый госэкзамен по математике базового и профильного уровней. Работы пишут около 616 тысяч выпускников. Для них подготовлены более пяти с половиной тысяч пунктов проведения экзамена. За ходом испытания следят около 13 тысяч общественных наблюдателей.

Математика - один из двух обязательных предметов, без сдачи которого выпускники не получат аттестат о среднем образовании. Экзамен проходит во всех регионах России, а также за рубежом. В связи с обстановкой в приграничных регионах страны для сдачи ЕГЭ предусмотрен дополнительный день - 1 июня.

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