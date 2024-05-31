"Я самый невиновный человек": Трамп отреагировал на решение присяжных

Его признали виновным по всем 34 пунктам в деле о подлоге финансовых документов

Присяжные суда в Нью-Йорке вынесли вердикт бывшему президенту США Дональду Трампу. Его признали виновным по всем тридцати четырем пунктам в деле о подлоге финансовых документов.

Это первый в истории Соединенных Штатов случай, когда экс-глава государства предстаёт перед судом по уголовному делу. Обвинение считает, что незадолго до победы на президентских выборах 2016 года Трамп заплатил порно-актрисе Сторми Дэниэлс 130 тысяч долларов за молчание об их предполагаемой связи.

Максимально возможное наказание политику по совокупности обвинений - 136 лет лишения свободы. Приговор будет вынесен 11 июля. Скорее всего, Трамп его обжалует в Конституционном суде. Вердикт не лишает его права участвовать в нынешних выборах президента. Теперь бывший глава Белого дома называет себя не иначе как политическим заключенным.

"Я очень невиновный человек. Я сражаюсь за нашу страну. Я борюсь за нашу Конституцию. Прямо сейчас идёт фальсификация. Это было сделано администрацией Байдена для того, чтобы ранить или обидеть политического оппонента. И я думаю, что это просто позор", - заявил Трамп.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"