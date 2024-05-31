Судаков о громких заявлениях Трампа: "Не верьте его обещаниям. Ему терять нечего"

Политика США в отношении России не изменится

На встрече с крупными спонсорами своей предвыборной кампании Дональд Трамп заявил, что отдал бы приказ об ударах по Москве и Пекину, в случае, если бы военные операции против Украины или Тайваня были начаты в период его президентства. Об этом сообщила американская газета The Washington Post. Достоверность этой информации уже подставили под сомнение.

О громких заявлениях Дональда Трампа с ведущим программы "События. 25-й час" поговорил член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.

"Надо понимать, что Трамп обещал, например, построить 500 новых военных кораблей. Просто давал голову на отсечение. Но они не появились. США не заложили даже пяти новых кораблей. Трамп говорил о том, что он сделает так, что американская палубная авиация будет восстановлена, но каждый третий самолет на палубной авиации современной Америки не взлетает. И вы ждете, что он просто возьмет и остановит войну? Трамп – это про то, чтобы поговорить. Трамп – это про то, чтобы продать вам то, что вы хотите услышать. Если вы хотите услышать, что вы хотите жить богато и долго, и к тому же не работать, Трамп вам это пообещает. Трамп действует по очень простому принципу. Он идет на второй срок. Не на третий. Ему терять нечего. Даже если он пообещает, что когда-нибудь создаст колонию на Марсе, не верьте. И да, нам абсолютно не важно, кто будет у власти, отношение Америки к нам не изменится. Президенты не руководят Америкой. Америкой руководит то глобальное, маленькое меньшинство, которое называют "тайный кабинет, "глубинное государство", как угодно можно его называть. Это те игроки, которые прекрасно понимают: конфликты, войны приносят им большие деньги", - заявил Судаков.

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