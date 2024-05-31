Названа дата приговора Трампу по уголовному делу о фальсификации

Наказание для политика еще не определено

Кандидат в президенты США и экс-глава государства Дональд Трамп признан виновным по уголовному делу — это первый подобный случай в истории Соединенных Штатов.

Жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало Трампа виновным в рамках уголовного дела о фальсификации деловой документации в связи с выплатой порноактрисе Сторми Дэниэлс.

Присяжные сочли, что Трамп виновен по всем 34 пунктам предъявленных ему обвинений. Сам экс-президент уверяет, что не виноват, а процесс носит политический характер — чтобы отстранить его от борьбы за возвращение в Белый дом.

11 июля суд вынесет приговор Трампу по этому делу, сообщает РИА Новости.

В феврале суд Нью-Йорка признал Трампа виновным по гражданскому делу о мошенничестве. В вердикте отмечено, что экс-президент США в течение десяти лет значительно завышал стоимость своих активов, чтобы получать выгодные кредиты на строительство новых объектов.

До того федеральный апелляционный суд в округе Колумбия постановил, что Трамп не имеет иммунитета от судебного преследования за попытку отмены результатов выборов 2020 года.

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