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Роберта Фицо выписали домой

08:58
  • пятница
  • 31 мая 2024

Политик получил четыре огнестрельных ранения при покушении

Главу правительства Словакии Роберта Фицо, пострадавшего при покушении, отправили долечиваться из больницы домой. Об этом в пятницу, 31 мая, рассказали в лечебном учреждении, где оперировали и восстанавливали политика.

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Сообщения местных СМИ о выписке Фицо появились еще накануне, однако подтверждения не было. Предполагалось также, что премьер-министра перевели из одной больницы в другую — расположенную в Братиславе.

Однако сейчас стало известно, что политика перевезли домой в столицу Словакии, сообщает РИА Новости.

Тем временем продолжается расследование покушения на политика. Изначально его квалифицировали как попытку убийства, однако генеральный прокурор Словакии Марош Жилинка допустил, что возможна перекалификация на теракт.

Глава МВД Словакии Матус Шутай-Эшток отмечал, что в деле появились новые обстоятельства, позволяющие предположить, что стрелявший не был "волком-одиночкой". По данным следствия, есть признаки того, что это был заговор. Стрелявший признался в политических мотивах своих действий, заявив, что был недоволен политикой Фицо. В частности, преступник выступил против прекращения помощи Украине.

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Роберт Фицо
Роберт Фицо
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