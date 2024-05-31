Пентагон даст Украине точные инструкции для ударов по России

Ракеты ATACMS использовать нельзя

США передали Украине точные инструкции о возможных ударах по России.

Указания передал министр обороны США Ллойд Остин. После этого указания поступили главе Европейского командования США Кристоферу Каволи, который, в свою очередь, направил их в Киев.

В рекомендациях четко сказано, куда можно бить американским оружием, пишет газета New York Times. В частности, "одобрены" удары по тем российским объектам, которые используются для наступления на Харьков.

При этом запрет на использование систем ATACMS или ударов дальнего действия внутри России сохранился.

Ранее США передали Киеву производственные планы на более тысячи видов своего вооружения и на украинский язык столько же технической документации.

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