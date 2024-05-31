Китай отказался от участия в конференции по Украине в Швейцарии

Киев очень рассчитывал на участие Пекина

Китайские власти решили не принимать участие в конференции по мирному урегулированию конфликта на Украине, которая планируется в Швейцарии. Об этом рассказали осведомленные источники.

По словам собеседников Reuters, "Пекин отклонил приглашение, потому что условия для его участия не были выполнены". Как поясняют источники, речь идет о том, что организаторы не позвали на саммит Россию.

Официально китайские власти и швейцарские организаторы не подтверждали эту информацию.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский позволил себе публично отчитать американского лидера Джо Байдена за отказ ехать на швейцарский саммит. Украинский политик заявил, что Байден принял "не очень сильное решение", поскольку его отсутствие на саммите — это "победа для Путина".

При этом украинским чиновникам и депутатам приказали публично критиковать президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина. Офис Владимира Зеленского "обиделся" на мировых лидеров за то, что они отказались присутствовать на конференции по Украине в Швейцарии.

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