Прохождение ТО и новые условия по ипотеке: важные изменения июня

Первый месяц лета богат на перемены

Июнь принесет множество законодательных новшеств. Они коснутся пенсионеров, семей с детьми, ипотечников, водителей, туристов, заключенных и водителей. О главных изменениях в жизни россиян – в материале ТВЦ.RU.

Три основных июньских нововведения для водителей:

- водителей начнут штрафовать за зимнюю резину. Цена нарушения – 500 рублей. Запрет продлится до осени.

- вступают в силу новые правила получения прав: иностранное удостоверение для зарубежных граждан в России будет действовать только в течение года, после чего им нужно будет получить российские права. В случае нарушения автомобилистам грозит штраф в размере 15 тысяч рублей. А вот водители, чьи ВУ истекают в конце 2024 или 2025 года, могут спокойно ездить еще три года – срок действия прав будет продлен автоматически.

- россиян обяжут провести техосмотр автомобилей. Речь идет о машинах старше четырех лет, а также при смене владельца и регистрации транспортного средства в ГАИ. Кроме того, выросла стоимость прохождения ТО. По России в среднем тариф составляет 1022 рубля.

Веранды и алкоголь

С 1 июня на летних верандах кафе, баров и ресторанов разрешено продавать алкоголь. Обязательным условием для продажи спиртного будет наличие у заведения соответствующей лицензии. Мера не распространяется на новые российские регионы, там действует особый переходный период.

Бесплатная юрпомощь

С начала лета вводится единый стандарт для бесплатной юридической помощи. Теперь ее можно получить не только не только в государственных, но и в частных фирмах, нотариальных и адвокатских конторах.

Право на устное и письменное консультирование, а также составление заявлений, жалоб, ходатайств и представительство в суде имеют граждане, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Сюда же относятся инвалиды I и II группы, ветераны ВОВ, Герои России и СССР, Герои Социалистического Труда, Герои Труда России и участники СВО.

Единый реестр инструкторов-проводников

С 1 июня инструкторы-проводники по сложным маршрутам должны пройти аттестацию в организациях согласно перечню кабмина. Аттестованный инструктор будет обязан уведомлять МЧС и другие органы о сопровождении туристов на маршруте от начала до конца.

Как ожидается, мера должна повысить качество и безопасность оказания туристических услуг, а также защитить россиян от неквалифицированных проводников.

Новая справка в детский лагерь

Минздрав обновил форму и порядок заполнения справки о здоровье ребенка, который отправляется на отдых в лагерь. Теперь в документе нужно указывать все перенесенные заболевания, операции, травмы, аллергии, результаты осмотра на педикулез и чесотку, а также медицинскую группу для занятий физкультурой.

Лекарства от склероза станут доступнее

Расширяется жизненно необходимых лекарств. С 18 июня в него будут включены препараты для борьбы с вирусными и бактериальными инфекциями, а также для лечения рассеянного склероза.

УДО для женщин-заключенных

Заключенные женщины, которые имеют ребенка до четырех лет (раньше было до трех лет – прим. ред.), смогут выйти из колонии условно-досрочно. Нововведение вступит в силу уже 10 июня. Получить право на УДО смогут женщины, осужденные за преступления небольшой тяжести и отсидевшие не менее четверти срока, и при условии, что их дети воспитываются в доме ребенка исправительного учреждения.

Новые условия по ипотеке

Врачам и учителям станет проще получить дальневосточную и арктическую ипотеку. С 1 июня отменяется требование о пятилетнем стаже. Кроме того, правительство увеличило до девяти миллионов рублей (раньше - шесть миллионов рублей – прим. ред.) размер кредита на покупку квартиры на вторичном рынке больше 60 квадратных метров в моногородах Дальнего Востоке и Арктики.

Также дальневосточную и арктическую ипотеку смогут получить участники специальной военной операции. На начальном этапе для оформления займа прописка в ДФО или Арктике не нужна. Однако ее нужно будет оформить в течение 270 дней после оформления права собственности. Прописку нельзя менять на протяжении пяти лет.

Рост пенсии

С 1 июня некоторые категории россиян получат прибавку к пенсии. Это те, кому в мае исполнилось 80 лет, а также пенсионеры, которые уволились не позднее апреля.

С понедельника, 3 июня, заработает новый порядок извещения граждан о назначении и перерасчете пенсий. Теперь в письме (электронном или через "Госуслуги") будет указываться информация о назначении и сроках начисления выплат, а также их размер.

Детские пособия и алименты

С 1 июня меняются правила назначения детских пособий, они затронут порядок подсчета доходов семьи. Теперь зарплата подростков, не достигших 18 лет, больше не будет учитываться в доходах семьи, если он учится очно.

Учитываться по-новому будут и алименты: установленные судом выплаты будут приниматься во внимание по фактически поступившим суммам. Если родители договорились о размере алиментов и подписали соглашение, то будет использоваться сумма, указанная в документе. При этом она должна быть не меньше минимальных гарантий, предусмотренных Семейным кодексом.

Штрафы за плохое качество ЖКУ

С 9 июня коммунальщиков начнут штрафовать за некачественные услуги. Например, за отключение света и тепла зимой или о подачу грязной воды. Сумма штрафа составит до 100 тысяч рублей.

Казаки получат место в мобилизационном резерве

С 22 июня казаки, которые приняли на себя обязательства нести государственную или иную службу и пребывают в запасе Вооруженных сил России, Службы внешней разведки (СВР) или ФСБ, смогут поступать в мобилизационный резерв на добровольной основе.

Изменения в маркировке

С 1 июня производители растительного молока, соков, компотов и нектаров будут обязаны маркировать свои товары. Продажа немаркированных товаров разрешена только до истечения сроков годности этих продуктов. На упаковки с сигаретами и подакцизной никотинсодержащей продукции теперь будут наносить учетно-контрольные специальные штрихкоды.

Обе меры призваны сократить долю контрафактной продукции на прилавках российских магазинов.

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