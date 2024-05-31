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Украинцев предупредили о предстоящем ухудшении ситуации с энергоснабжением

10:02
  • пятница
  • 31 мая 2024

Восстановить до зимы работу всех поврежденных объектов энергетики не удастся

Отсутствие почасовых отключений электроэнергии на Украине в последние дни мая – это временное улучшение, но вскоре ситуация вновь ухудшится. Об этом предупреждает украинская национальная энергетическая компания "Укрэнерго".

В компании пояснили, что временно отказаться от почасовых отключений света удалось в связи с выходом из ремонта двух энергоблоков атомных электростанций.

Однако в ближайшие дни в ремонт снова выйдут определенные блоки на атомных электростанциях — "ситуация, которую мы имеем в последние дни, когда нам хватает электроэнергии и удается избегать отключений, она, к сожалению, изменится снова", сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркивал, что нанесение ударов по энергетическим объектам на Украине — это часть усилий по демилитаризации соседней страны, поскольку повреждение энергосистемы влияет на деятельность украинского оборонно-промышленного комплекса.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко рассказал, что украинской энергетической системе нанесен самый мощный ущерб с начала российской спецоперации — "даже по сравнению с 2022 и 2023 годом он намного больше".

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