В Татарстане сбили украинский беспилотник

В некоторых районах Казани звучала сирена

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Татарстаном украинский беспилотник.

БПЛА был самолетного типа, заявили в Минобороны России.

"Утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку", - сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее в столице Татарстана объявили эвакуацию на некоторых предприятиях. Также в аэропортах Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Самолеты уходили в аэропорт Самары. К настоящему моменту ограничения сняты.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"