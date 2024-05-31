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В Татарстане сбили украинский беспилотник

10:22
  • пятница
  • 31 мая 2024

В некоторых районах Казани звучала сирена

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили над Татарстаном украинский беспилотник.

БПЛА был самолетного типа, заявили в Минобороны России.

"Утром пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку", - сообщили в оборонном ведомстве.

Ранее в столице Татарстана объявили эвакуацию на некоторых предприятиях. Также в аэропортах Казани и Нижнекамска были введены временные ограничения для обеспечения безопасности полетов. Самолеты уходили в аэропорт Самары. К настоящему моменту ограничения сняты.

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