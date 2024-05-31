Сергей Собянин поздравил московский пожарный гарнизон с 220-летием

Правительство Москвы уделяет большое внимание развитию службы

220 лет сегодня исполняется Пожарной охране Москвы. Сотрудников этой важнейшей городской службы с юбилеем поздравил Сергей Собянин.

В своём блоге мэр написал, что пожарно-спасательный гарнизон оперативно реагирует на происшествия любой сложности. Время прибытия на место вызова в среднем шесть с половиной минут. Правительство Москвы уделяет большое внимание развитию службы, от которой напрямую зависят жизни людей. Город занимает лидирующие позиции по безопасности в данной сфере среди мировых мегаполисов.

Так, с 2011 года столица получила порядка двух десятков новых пожарных депо и свыше восьмисот единиц крупной техники, в том числе вертолёты и аэролодки, а количество возгораний в Москве сократилось более чем в 3 раза.



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