Дискуссия по этому вопросу продолжается

Некоторые государства — члены НАТО никогда не вводили каких-либо ограничений на применение вооружений, которые они поставляют Киеву. Такое заявление сделал в пятницу, 31 мая, генеральный секретарь военно-политического блока Йенс Столтенберг.

Норвежский политик напомнил, что Великобритания предоставляла крылатые ракеты Storm Shadow в течение длительного времени без всяких ограничений. По словам Столтенберга, "это включает также удары по законным военным целям на территории России, особенно по тем, которые используются для российских ударов со своей территории".

При этом генсек альянса заверил, что "мы ожидаем, что это будет делаться ответственно и с соблюдением международных норм", сообщает ТАСС.

Ранее Пентагон подтвердил, что президент США Джо Байден разрешил применять американское оружие для ударов по российской территории в рамках контрбатарейной борьбы. Оборонное ведомство переслало инструкции главе Европейского командования США Кристоферу Каволи, который, в свою очередь, направил их в Киев.

Спикер Кремля Дмитрий Песков предупреждал, что подобные действия нанесут, в конечном счете, "большой урон интересам тех стран, которые пошли по пути эскалации напряженности".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"