В России предложили полностью запретить продажу вейпов

Такой законопроект внесут на рассмотрение Госдумы

Межфракционный законопроект о полном запрете розничной продажи никотиновых и безникотиновых вейпов в пятницу будет внесен на рассмотрение Государственной думы России в пятницу, 31 мая.

Как отмечает ТАСС, депутаты ссылаются на статистику, согласно которой в десять раз возросло количество подростков, пользующихся вейпами. Хотя производители и продавцы презентуют эти устройства как безопасную альтернативу сигаретам, в действительности вейп наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих.

Хотя в стране ввели ряд ограничений в отношении продажи вейпов, эти запреты "легко обходятся, и несовершеннолетним продолжают продавать вейпы". С учетом этого предлагается полностью запретить их продажу в России, сообщает ТАСС.

В апреле уже звучало предложение "в целях народосбережения" установить на федеральном уровне полный запрет на продажу вейпов. Авторы поправок отмечали, что использование вейпов причиняет непоправимый вред здоровью не только курящего, но и окружающих его людей. Медики уже диагностируют вейп-ассоциированное повреждение легких.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что главный приоритет государства — увеличение продолжительности жизни граждан. Для этого необходимо обеспечить качественную диагностику состояния здоровья и, по возможности, предотвращать развитие тяжелых болезней. Власти также ведут пропаганду здоровоего образа жизни и отказа от вредных привычек.

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