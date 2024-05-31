ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В России предложили полностью запретить продажу вейпов

10:44
  • пятница
  • 31 мая 2024

Такой законопроект внесут на рассмотрение Госдумы

Межфракционный законопроект о полном запрете розничной продажи никотиновых и безникотиновых вейпов в пятницу будет внесен на рассмотрение Государственной думы России в пятницу, 31 мая.

Как отмечает ТАСС, депутаты ссылаются на статистику, согласно которой в десять раз возросло количество подростков, пользующихся вейпами. Хотя производители и продавцы презентуют эти устройства как безопасную альтернативу сигаретам, в действительности вейп наносит непоправимый вред здоровью как самого курящего, так и окружающих.

Хотя в стране ввели ряд ограничений в отношении продажи вейпов, эти запреты "легко обходятся, и несовершеннолетним продолжают продавать вейпы". С учетом этого предлагается полностью запретить их продажу в России, сообщает ТАСС.

В апреле уже звучало предложение "в целях народосбережения" установить на федеральном уровне полный запрет на продажу вейпов. Авторы поправок отмечали, что использование вейпов причиняет непоправимый вред здоровью не только курящего, но и окружающих его людей. Медики уже диагностируют вейп-ассоциированное повреждение легких.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что главный приоритет государства — увеличение продолжительности жизни граждан. Для этого необходимо обеспечить качественную диагностику состояния здоровья и, по возможности, предотвращать развитие тяжелых болезней. Власти также ведут пропаганду здоровоего образа жизни и отказа от вредных привычек.

Минздрав предупреждает: курение вредит здоровью!

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Вейп. Курение вредит здоровью
Вейп. Курение вредит здоровью
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.