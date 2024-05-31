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На фестивале "Рыбная неделя" в Москве продут соревнования по сап-поло

10:47
  • пятница
  • 31 мая 2024

Победители получат 200 тысяч рублей

На Гольяновском пруду в рамках рыбной недели пройдут соревнования по сап-поло.
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Акватория пруда выбрана неслучайно – три недели назад завершился финальный этап благоустройства, сообщили в столичной мэрии.  Общая площадь Гольяновского пруда теперь составляет 8,6 гектара, идеальное место для соревнований.

1 и 2 июня на пруду пройдут несколько матчей, в ходе каждого из которых встретятся две команды по четыре игрока. Участники будут передвигаться на сапах по воде, цель – забить мяч веслом. Каждая игра — это два увлекательных тайма продолжительностью менее четверти часа.

Отборочный этап начнется 1 июня в 12:00. Полуфинал пройдет 2 июня также в 12:00. В воскресенье в 14:30 пройдет решающий поединок, в ходе которого будут выявлены победители. Награда за первое место – 200 тысяч рублей, которые игроки команды разделят между собой.

В перерывах между соревнованиями 1 июня опытные спортсмены проведут мастер-классы по ведению мяча и основам гребли. 2 июня гостей ждут игровые занятия.

Подробная информация о программе размещена на сайте цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

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