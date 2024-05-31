Сергей Собянин: Музею-заповеднику "Царицыно" — 40 лет

Он собрал свыше 61 тысячи произведений искусства

Более 61 тысячи произведений декоративно-прикладного искусства народов СССР собрано в настоящий момент в музее-заповеднике "Царицыно", которому исполняется 40 лет. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в пятницу, 31 мая, в своем Telegram-канале.

Музею-заповеднику "Царицыно" – 40 лет. Он был создан как музей декоративно-прикладного искусства народов СССР и к настоящему времени собрал свыше 61 тыс. произведений. Сейчас в "Царицыно" проводятся выставки, уроки, органные концерты, музыкальные фестивали, благотворительные проекты.

Мэр назвал жемчужиной "Царицыно" архитектурный ансамбль, который строился как резиденция императрицы Екатерины II.

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