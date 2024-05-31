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ВС России вынудили Украину отступить на важных участках в Харьковской области

11:05
  • пятница
  • 31 мая 2024

Продвижение идет на всех направлениях

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили на восемь-девять километров на важных участках Харьковской области.

Об этом в пятницу, 31 мая, заявил министр обороны России Андрей Белоусов на заседании Совета глав Минобороны ОДКБ.

"Группировки российских войск вытесняют противника с занимаемых позиций. Продвижение идет на всех тактических направлениях", - сообщил он (цитата по РИА Новости)

Только за май благодаря профессионализму российских военных было освобождено 28 населенных пунктов, добавил Белоусов.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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