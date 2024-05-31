Россия достигает своих целей в СВО

Более 880 квадратных километров территории перешло под контроль России с начала 2024 года в зоне проведения СВО.

Россия в ходе проведения специальной военной операции действует соразмерно угрозам своей безопасности, заявил министр обороны России Андрей Белоусов. Все попытки нанести нашей стране стратегическое поражение обречены на провал.

За май противник потерял более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2 700 единиц вооружения. ВС России освободили 28 населенных пунктов.

Ранее Белоусов рассказал, что на важных участках в Харьковской области противник отступил на восемь-девять километров.

Россия с 24 февраля 2022 года ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса и освобожденных территорий от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это вторжением и актом агрессии и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение - в том числе наступательное.

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