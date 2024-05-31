12-й игрок: как тульский "Арсенал" вернул интерес болельщиков благодаря спонсору

Команда обрела второе дыхание

Сделать каждый матч настоящим событием. Именно это удалось футбольному клубу "Арсенал" из Тулы. Благодаря поддержке генерального спонсора - компании "Роснефть" - команда обрела второе дыхание и вернула интерес болельщиков.

Тульский футбол начинается с фан-зоны. Для зрителей до и после матча - развлечения на любой вкус и возраст. Игра с "Акроном" не исключение. Зажигательный концерт, настольные игры, мини-футбол и много подарков. Каждый год при поддержке генерального партнёра, компании "Роснефть", клуб удивляет болельщиков новыми активностями.

"В этом сезоне увеличилось количество зрителей на трибунах. Это самое важное. Потому что люди приходят и знают, что всегда перед матчем будет большой праздник. Огромное количество подрядчиков, конкурсов. Невероятные какие-то проекты вне дней матчей. Очень много мероприятий, которые в течение года помогают болельщикам быть ближе к клубу, а клуб ближе к болельщикам. Ну и, конечно же, "Роснефть" и "Арсенал", все это знают – это дружба", - говорит Денис, болельщик команды.

Самоотдача футболистов и поддержка тульских болельщиков - формула успеха нынешнего "Арсенала". В Тулу вернулась атмосфера праздника, где поход на футбол всей семьёй - традиция. Играет любимая команда в рабочий день или выходной - неважно. Тульский стадион удивляет яркими красками.

"Я хожу уже на третий матч. Меня позвал старший сын. Я просто ради интереса пошла. Но теперь я говорю: "Сын, ты меня с собой возьмешь?". Он говорит: "Обязательно", - говорит болельщица Ирина.

В этом сезоне болельщики - настоящий полевой 12-й игрок, причём из стартового состава! Результат дала, в том числе поддержка в родных стенах. Оружейники уступили лишь раз - достойный результат. Благодаря фанатам на каждом матче "Арсенал" показывал настоящий тульский характер, завершая сезон в четвёрке лучших команд Первой лиги.

"ТВ Центр"

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