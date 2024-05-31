Юные герои: в МВД России наградили отважных ребят

Они пришли на помощь в трудной ситуации

Несмотря на возраст, проявили смекалку и мужество в экстренной ситуации, и помогли предотвратить преступление. В преддверии Дня защиты детей в Министерстве внутренних дел наградили отважных ребят со всей страны. Спасти человеку жизнь, распознать и пресечь аферу мошенников, вступить в схватку с бандитом и выйти из неё победителем.

Аслану Калямову всего 11. Но на него уже можно положиться. Он постоянно помогает младшей сестренке. Заодно приглядывает за ней. А зимой и вовсе спас ее от настоящей беды. Тогда возвращаясь со школы, девочку схватил неизвестный и попытался утащить за собой.

"Он хотел схватить Эмилю, но не схватил, повел за руку. Я вот тут вот, примерно, где-то стоял и заметил, что кто-то ведет Эмилю. Вот, примерно он прошел через машину, и потом я уже забрал Эмилю", - говорит Аслан.

Аслан скромничает. Он буквально вырвал сестру из рук злодея, которого, кстати, поймали. А отважного школьника наградили.

Аслан не единственный ребенок, кто в непредвиденной ситуации повел себя смело и решительно. В Министерстве внутренних дел в преддверии Дня защиты детей юных героев наградили почетными грамотами и ценными подарками. Глава ведомства Владимир Колокольцев, отметил, что такими ребятами можно только гордиться.

"Каждому из вас требовалось проявить мужество и смекалку, действовать уверенно и безошибочно, преодолеть сомнения и страх. И вы сумели это сделать. В результате были предотвращены или раскрыты серьезные преступления. И самое главное – спасены человеческие жизни", - говорит глава МВД.

Смекалку и активную гражданскую позицию проявил и Никита Иванов из Ачинска. Будучи студентом, решил подработать. В интернете нашел вакансию курьера. Но уже при первом заказе, когда ему поручили забрать из квартиры пакет с вещами, понял, что его используют в криминальной схеме.

"Пришел, бабушка дала пакет. Я пошел. Мне, который, ну, через которого я устраивался, позвонил, говорит: “Там деньги. Надо отвезти деньги в банкомат и перевести, номер счета я тебе дам”. Я понял, что это мошенники. Сказал, что: “Деньги я переводить не буду, а отдам либо бабушке, либо пойду в полицию”, - рассказывает Никита.

И пошел! Благодаря чему пенсионерка сохранила свои почти полмиллиона рублей. А в Перми, другой неравнодушный подросток и вовсе обезвредил вооруженного грабителя. Угрожая ножом, злоумышленник забрал все деньги из кассы продуктового магазина. Продавщица выбежала на улицу с криками о помощи. Мимо проходил Захар Грязнов со своим другом. Мгновенно сообразив, в чем дело, он тут же начал действовать.

"Зная, что магазин сквозной, я говорю своему другу, чтобы он пошел в магазин, а сам побежал в обход. Я сделал ему подсечку, преступник упал", - рассказывает Захар.

Преступника, который пытался уйти через черный ход, именно там Захар и обезоружил, а затем удерживал его до приезда полиции. И подобных случаев много. Награждая отличившихся подростков, глава МВД отметил, что полицейские тоже каждый день совершают подвиги. И если, кто-то из юных героев выберет в дальнейшем эту профессию, то в ведомственных вузах их ждут. Тем более что некоторые ребята уже выразили желание в будущем встать на страже закона и порядка.

Александр Огородников. "ТВ Центр"

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