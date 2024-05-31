В Москве наградили победителей Национальной премии интернет-контента

В этом году были представлены 22 номинации

За лучшие фильмы, яркие блоги и образовательные проекты. В Москве состоялась торжественная церемония награждения победителей Третьей Национальной премии интернет-контента.

В этом году были представлены 22 номинации, в том числе тематические. Авторы записывали подкасты и снимали ролики об истории России, достижениях волонтёров, педагогов, а также рассказывали о научных разработках. Были и игровые сериалы, анимационные и музыкальные проекты. Поступило свыше тысячи заявок.

Премию учредил Институт развития интернета для популяризации созидательного онлайн контента и его авторов.

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