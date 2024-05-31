В Крыму предотвратили теракт против российского военного

Возбуждены уголовные дела

Житель Севастополя по заданию украинской спецслужбы планировал теракт в отношении военнослужащего ВС России. Об этом в пятницу, 31 мая, рассказали в управлении Федеральной службы безопасности по Крыму и Севастополю.

Злоумышленник собирался подорвать военного, на которого ему указал куратор из Службы безопасности Украины, когда тот входил в подъезд жилого дома. Для этого исполнитель теракта поместил взрывное устройство на газовую трубу около двери подъезда.

Однако сразу после этого преступника задержали сотрудники ФСБ. Расследование ведется по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 205 (покушение на совершение террористического акта) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств) Уголовного кодекса России.

Ранее сообщалось, что украинские спецслужбы планировали серию терактов на крымской железной дороге. Задержанные диверсанты признались, что им приказали подорвать поезда, а затем по остановившимся составам планировались ракетные удары. Однако главарь диверсионной банды подорвался на собственной бомбе, а остальных задержали.

В нижней палате российского парламента разработали поправки в законодательство по ужесточению наказания за диверсии. Предлагается увеличить максимальную ответственность по диверсионным преступлениям с 30 лет лишения свободы, как предусмотрено сейчас, до 35 лет.

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