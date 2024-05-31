ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Белоусов: Россия отразила атаку ВСУ на Крымский мост ракетами ATACMS

11:36
  • пятница
  • 31 мая 2024

Попытка нового теракта киевского режима провалилась

Российские войска отразили 29 мая массированную атаку на Крымский мост десятком ракет ATACMS американского производства. Об этом в пятницу, 31 мая, рассказал министр обороны России Андрей Белоусов.

ВС России ведут бои в районе Липцов и в Волчанске
ВС России вынудили Украину отступить на важных участках в Харьковской области
ВС России уничтожили склад безэкипажных катеров и МиГ-29 ВСУ

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что это "была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут". Однако российская система ПВО сработала эффективно: все ракеты были сбиты, удалось спасти сотни жизней.

Белоусов подчеркнул, что "мы будем и дальше действовать решительно и соразмерно угрозам безопасности", сообщает ТАСС.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на возможность нанесения Киевом нового удара по Крымскому мосту уже в 2024 году. Он представил пустое поле вместо картинки для "керченских мостов", когда говорил про "список шести основных типов мостов на 2024 год".

До того источники сообщали, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины планирует снова атаковать Крымский мост и может предпринять очередную такую попытку в первой половине 2024 года. У ведомства якобы уже имеется "большая часть средств для осуществления этой задачи".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Работа ПВО ВС России
Работа ПВО ВС России
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.