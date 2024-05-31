Белоусов: Россия отразила атаку ВСУ на Крымский мост ракетами ATACMS

Попытка нового теракта киевского режима провалилась

Российские войска отразили 29 мая массированную атаку на Крымский мост десятком ракет ATACMS американского производства. Об этом в пятницу, 31 мая, рассказал министр обороны России Андрей Белоусов.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что это "была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут". Однако российская система ПВО сработала эффективно: все ракеты были сбиты, удалось спасти сотни жизней.

Белоусов подчеркнул, что "мы будем и дальше действовать решительно и соразмерно угрозам безопасности", сообщает ТАСС.

Ранее постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица намекнул на возможность нанесения Киевом нового удара по Крымскому мосту уже в 2024 году. Он представил пустое поле вместо картинки для "керченских мостов", когда говорил про "список шести основных типов мостов на 2024 год".

До того источники сообщали, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины планирует снова атаковать Крымский мост и может предпринять очередную такую попытку в первой половине 2024 года. У ведомства якобы уже имеется "большая часть средств для осуществления этой задачи".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"