Более 46 тысяч цифровых паспортов сформировали для московских объектов капитального строительства

Цифровые паспорта ввели в начале 2022 года

С начала 2022 года в столице сформировали более 46 тысяч цифровых паспортов объектов капитального строительства (ОКС), включающих как бюджетные, так и внебюджетные объекты. Об этом в пятницу, 31 мая, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Цифровые паспорта ввели в начале 2022 года. Они являются единым источником информации о строящихся, реконструируемых и введенных в эксплуатацию объектах капитального строительства. Каждый паспорт содержит более 200 различных параметров, что позволяет понимать состояние объекта на всех этапах жизненного цикла и создавать глубокую аналитику для руководства города. На данный момент сформировано уже свыше 46 тысяч таких паспортов. Они содержат информацию как о бюджетных объектах, так и о тех, которые возводят инвесторы.

Для идентификации и работы с ОКС в городских информационных системах каждому из них присваивается уникальный идентификационный номер (УИН).

УИН сегодня используется при формировании Адресной инвестиционной программы, проведении закупок на проектирование и строительство бюджетных объектов. Также он применяется при получении услуг в сфере строительства, в том числе с 27 февраля 2024 года УИН стал использоваться при оформлении ордера на проведение земляных работ и установку временных ограждений. При получении указанной услуги заявителям выдается QR-код, который застройщик обязан размещать на ограждениях стройплощадки. Он предназначен для информирования горожан о проекте строительства, в том числе о плановых сроках ввода в эксплуатацию.

Глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин отметил, что процедуры и услуги, реализованные с УИН, позволяют накопить в цифровом паспорте ОКС сведения для прохождения дальнейших процедур в сфере строительства. Благодаря этому от 40 до 60% информации подгружается в заявления автоматически.

Цифровой паспорт ОКС и УИН размещены в каталоге "Смартека", где содержатся наиболее успешные практики для возможного тиражирования на всю Россию. Кроме того, они включены в"Белую книгу" Федеральной антимонопольной службы (ФАС) за 2022 год. Узнать УИН своего проекта строительства можно на портале "СтроимПросто". Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам национального проекта "Цифровая экономика".

Особое внимание столичные власти уделяют строительству объектов социальной инфраструктуры и образования. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что за 13 минувшие лет в городе было построено более 180 школ. При желании дети могут проводить в школе весь день, занимаясь спортом, творчеством, исследованиями.

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