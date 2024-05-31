Собянин назвал самые востребованные сервисы портала "Малый бизнес Москвы"

Ресурс за пять лет посетили более 15,4 млн раз

За пять лет более 200 тысяч пользователей зарегистрировались на портале поддержки малого бизнеса Москвы. Об этом сообщил Сергей Собянин. Ресурс посетили более 15,4 млн раз, при этом наибольшую активность проявили предприниматели из сфер торговли, общественного питания и разработки программного обеспечения.

Всего на портале доступно свыше 35 онлайн-сервисов, среди которых наиболее популярны "Проверка контрагентов" и "Законодательный бизнес-дайджест". Также работают специальные проекты для самозанятых, социальных предприятий и тех, кто планирует работать по франшизе.

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