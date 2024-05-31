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В Измайлове выступит "щенячий патруль" МВД в рамках проекта "Лето в Москва"

12:23
  • пятница
  • 31 мая 2024

Москвичи смогут узнать больше о кинологической службе

В Северном Измайлове пройдут показательные выступления кинологической службы Министерства внутренних дел "Щенячий патруль".

Старт 1 июня на площадке для собак "Питомцы в Москве", расположенной по адресу: Сиреневый бульвар, дом 3, корпус 4, сообщили в столичной мэрии.

Посетителям покажут, как трехмесячные щенки ищут спрятанные предметы, занимаются на тренажерах, выполняют базовые команды. Эксперты кинологической службы МВД расскажут о секретах воспитания и тренировок.

Выпускники курса "Щенячий патруль" становятся служебными собаками и долгие годы работают в паре со своим наставником-кинологом, рассказали в центре кинологической службы ГУ МВД России по городу Москве.

Всего с 1 по 30 июня в столице пройдет 50 мероприятий из цикла "Друг, спасатель, защитник". 16 июня в крупнейшем в Европе кинологическом парке на Кольской улице состоится чемпионат Российской кинологической федерации (РКФ) по аджилити.

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