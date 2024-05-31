Медведев предостерег Запад от просчета о российском ТЯО

Это будет фатальная ошибка, отметил политик

Нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, при котором исключить переход конфликта в его последнюю стадию не может никто. Такое предупреждение сделал в пятницу, 31 мая, заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Как написал политик в своем Telegram-канале, "сколько бы ни болтали отставные натовские пердуны, что Россия никогда не применит нестратегическое ядерное оружие против б. Украины и тем более отдельных стран НАТО, жизнь гораздо страшнее их легкомысленных рассуждений".

Медведев подчеркнул, что "это, увы, никакое не запугивание и не ядерный блеф". Он напомнил, что однажды на Западе уже просчитались, пребывая в убежденности, что Россия не решится на открытый конфликт с бандеровским режимом — однако "идет война".

Российская ядерная доктрина носит сдерживающий характер и предполагает применение ядерного оружия исключительно в ситуациях, когда возникает угроза существования нашему государству и его населению.

В ответ на враждебные заявления и действия западных государств президент и верховный главнокомандующий российской армией Владимир Путин распорядился провести учения с нестратегическим ядерным оружием. Участие в маневрах принимает Белоруссия, на территории которой дислоцирована часть российского ТЯО.

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