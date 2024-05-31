Возбуждено новое уголовное дело о событиях в "Крокусе"

Им вменяют оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Следственный комитет России возбудил дело об оказании небезопасных услуг в связи с нападением террористов на подмосковный концертный зал "Крокус сити холл" и объединил его с делом о теракте. Об этом в пятницу, 31 мая, рассказал адвокат пострадавших Игорь Трунов. Также об этом говорится в апелляционном постановлении Мосгорсуда.

Согласно этому документу, еще 5 марта 2024 года органом следствия было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 Уголовного кодекса России (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнения работ или оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности) в отношении неустановленных лиц.

Наряду с этим расследуется еще одно уголовное дело о халатности, фигурантом которого стал ответственный за пожарную безопасность "Крокуса", сообщает ТАСС.

Ранее член ОНК Москвы Александр Мальцев заявил, что обвиняемые в теракте в подмосковном "Крокус Сити Холле" никогда не смогут выплатить компенсации потерпевшим даже при присуждении им пожизненного лишения свободы. Заработки в исправительных колониях невелики, а после всех вычетов сумма останется столь маленькая, что за всю жизнь в заключении преступникам не удастся отработать причиненный ущерб.

Сын президента Crocus Group Араза Агаларова, певец Эмин Агаларов заявил, что в случае восстановления концертного зала "Крокус сити холл" в нем может быть "восстановлен зал с мемориалом или мемориал" погибшим при теракте. Однако решение принимать будут не только хозяева здания, но и представители власти. Также учтут общественное мнение.

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