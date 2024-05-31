Самарская область может получить самого молодого губернатора в России

Прежний глава региона Дмитрий Азаров ушел по собственному желанию

Основным кандидатом на место временно исполняющего обязанности главы Самарской области стал первый заместитель губернатора Тульской области — председатель областного правительства Вячеслав Федорищев. Об этом в пятницу, 31 мая, рассказали источники, близкие к администрациям этих регионов.

Как отмечает РБК, в случае назначения 34-летнего тульского премьера в Самарскую область Федорищев станет самым молодым из действующих губернаторов в стране.

Однако в современной России это не будет абсолютным рекордом — были руководители регионов и помоложе: Дмитрий Артюхов (ЯНАО), Антон Алиханов (Калининградская область), Валентин Коновалов (Хакасия). Они выиграли губернаторские выборы в возрасте 30 лет.

Дмитрий Азаров руководил Самарской областью с сентября 2018 года. В марте 2023 года он докладывал президенту России Владимиру Путину о положении дел в регионе. Российский лидер пожелал Дмитрию Азарову успехов на выборах, которые проводились в сентябре 2023 года — в итоге политик набрал 72,63% голосов избирателей.

В связи с уходом Азарова с поста губернатора жителям Самарской области предстоит выбрать нового главу региона. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова уточнила, что это произойдет в ближайший единый день голосования — 8 сентября 2024 года.

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