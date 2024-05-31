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Путин и Лукашенко обсудили предстоящий саммит ШОС

12:57
  • пятница
  • 31 мая 2024

Российско-белорусские отношения получили импульс

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с белорусским коллегой Александром Лукашенко.

Стороны обсудили предстоящий саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Казахстане, где, как ожидается, Белоруссия получит статус члена организации, сообщили в пресс-службе Кремля.

Президенты сошлись во мнении, что недавняя встреча на высшем уровне дала импульс к дальнейшему развитию российско-белорусских отношений.

Путин также поблагодарил Лукашенко за теплый прием в ходе недавнего визита в Минск.

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