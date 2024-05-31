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Орбан: Европа вступила во вторую стадию подготовки к войне с Россией

13:22
  • пятница
  • 31 мая 2024

Политик раскритиковал действия западных стран

Европейские страны уже вступили во вторую из трех стадий подготовки к войне с Россией — "мы находимся в сантиметрах от фактического уничтожения". Такое заявление сделал в пятницу, 31 мая, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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Венгерский политик подчеркнул, что "война не происходит в одночасье, а имеет три фазы: обсуждение, подготовку и затем разрушение". Он отметил, что "мы уже вышли за рамки разговоров, сейчас мы анализируем вопрос подготовки".

Также Орбан назвал абсурдом стремление НАТО втянуть всю Европу в свою войну против России и напомнил, что Североатлантический альянс, согласно Договору о НАТО, является оборонным, а не военным, сообщает РИА Новости.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заверил, что Европа не ведет войну против России и ее народа, однако подчеркнул, что страны ЕС продолжат оказывать помощь Украине столько, сколько это потребуется.

Заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев отмечал, что нынешний военный конфликт с Западом развивается по самому плохому сценарию, при котором исключить переход конфликта в его последнюю стадию не может никто.

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