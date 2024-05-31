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Из украинского плена вернули 75 российских военных

13:09
  • пятница
  • 31 мая 2024

Посредникам стали ОАЭ

75 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории.

В плену им грозила смертельная опасность, сообщило в пятницу, 31 мая, Минобороны России. Наших бойцов доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России. 

Посредничество при возвращении российских военнопленных оказали Объединенные Арабские Эмираты, уточнили в военном ведомстве.

Взамен Украине были переданы 75 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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