Из украинского плена вернули 75 российских военных

Посредникам стали ОАЭ
75 российских военнослужащих возвращены с подконтрольной киевскому режиму территории.
В плену им грозила смертельная опасность, сообщило в пятницу, 31 мая, Минобороны России. Наших бойцов доставят в Москву самолетами военно-транспортной авиации ВКС России.
Посредничество при возвращении российских военнопленных оказали Объединенные Арабские Эмираты, уточнили в военном ведомстве.
Взамен Украине были переданы 75 военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ).Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также: