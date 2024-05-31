В Кремле рассказали, как относятся к курильщикам

Путин не курит

Президент России Владимир Путин и большинство сотрудников его администрации не курят.

Курильщики в Кремле остались в меньшинстве, но к ним относятся с пониманием, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 31 мая - Всемирный день без табака.

"Мы относимся к ним с пониманием. Место, где покурить всегда можно найти, хотя не так легко, потому что курение запрещено", - сказал он (цитата по RT).

Песков рассказал, что бросил курить в 2008 году и признался, что его "тянуло еще несколько лет".

"Это сложная борьба с этой зависимостью", - отметил представитель Кремля.

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