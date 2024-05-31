ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Кремле рассказали, как относятся к курильщикам

13:35
  • пятница
  • 31 мая 2024

Путин не курит

Президент России Владимир Путин и большинство сотрудников его администрации не курят.

Курильщики в Кремле остались в меньшинстве, но к ним относятся с пониманием, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. 31 мая - Всемирный день без табака.

"Мы относимся к ним с пониманием. Место, где покурить всегда можно найти, хотя не так легко, потому что курение запрещено", - сказал он (цитата по RT).

Песков рассказал, что бросил курить в 2008 году и признался, что его "тянуло еще несколько лет".

"Это сложная борьба с этой зависимостью", - отметил представитель Кремля.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Дмитрий Песков и Сергей Лавров
Дмитрий Песков и Сергей Лавров
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.