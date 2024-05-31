Песков подтвердил попытки ВСУ ударить по России американским оружием

Кремлю известно о таких попытках

Администрация президента России осведомлена о попытках нанесения ударов по территории нашей страны оружием американского производства. Об этом в пятницу, 31 мая, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикера Кремля попросили прокомментировать сообщения о том, что президент США Джо Байден втайне дал разрешение наносить удары американским вооружением вглубь российской территории.

Как заявил Песков, для Москвы это уже не секрет — "нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории", сообщает ТАСС.

Заявление Пескова последовало за сообщением министра обороны России Андрея Белоусова о том, что российские войска отразили 29 мая массированную атаку на Крымский мост десятком ракет ATACMS американского производства. Он подчеркнул, что это "была самая массированная атака десятью ATACMS на Крымский мост с подлетным временем менее двух минут".

Агрессия изливается и из Европы. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что европейские страны уже вступили во вторую из трех стадий подготовки к войне с Россией — "мы находимся в сантиметрах от фактического уничтожения".

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