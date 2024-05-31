С Запада звучат агрессивные и враждебные высказывания

Европа все больше нагнетает провоенные настроения, делая это совершенно осознанно. Об этом в пятницу, 31 мая, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Спикер Кремля согласился с главой венгерского кабмина Виктором Орбаном в том, что Европа вступила во вторую из трех стадий подготовки к войне против России.

Песков отметил, что со стороны Запада продолжается эскалация напряженности, "сознательно разжигают предвоенную истерику" и "идет абсолютное нагнетание провоенных настроений". По словам пресс-секретаря президента России, "все это не может не сказываться самым негативным образом на общей обстановке", сообщает ТАСС.

Ранее Песков подчеркнул, что "они всячески провоцируют Украину на продолжение этой бессмысленной войны", а также "сами намерены продолжать войну с нами – войну в прямом и переносном смысле". Но это закончится плохо прежде всего для самих западных инициаторов эскалации, предупредил он.

Тем временем Запад пытается втянуть Кишинев в свои военные игры. Лидер оппозиционного молдавского блока "Победа" Илан Шор на пресс-конференции в Москве подчеркнул, что "Запад, как всегда, любит создавать площадки для войны не своими руками", причем "Молдавию они точно к этому готовят".

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