Треш-стримеры сняли коттедж в Питере на выходные и разнесли его

Ущерб оценивается в 1,5 миллиона рублей

Снесли стены, разбили мебель и дорогую технику – это все ради просмотров в соцсетях. В Ленинградской области так называемые треш-стримеры разгромили коттедж, стоимостью более 25 миллионов рублей. Дом арендовали на выходные. Когда ситуация вышла из-под контроля, в ход пошли кувалды и шпаги.

Страшный сон любого владельца недвижимости, которая сдается в аренду. Прием объекта после очередных гостей - и вот такая картина. Сломанный забор, разбитые окна, выставленная входная дверь. Внутри - настоящий погром, ни одного целого помещения. Уничтоженные, буквально смятые телевизоры, вывернутые ящики мебели, сгоревший камин, в стены словно били кувалдой, сантехника разлетелась вдребезги.

Вот так этот коттедж выглядел в объявлении о сдаче: 4 комнаты, площадь 250 метров, 15 тысяч рублей в сутки. И самое главное, разрешены вечеринки, передает "ТВ Центр".

В минувшие выходные здесь отдыхала шумная компания молодых людей. Парни, девушка, музыка - соседи значения не придали, этот дом всегда сдается летом, привыкли.

"Там всегда визги-писки летом. Плюс так каждое лето, когда они сдают кому-то дом. Там часто бывают всякие звуки громкие. Видимо, у нас иммунитет уже… мы не особо реагируем", - поделилась местная жительница.

Но ближе к ночи обстановка накалилась: молодые люди стали драться на шпагах. Дальше - хуже: кто-то проткнул бассейн во дворе, молодежь окончательно потеряла контроль над собой. Парни буквально озверели, начали крушить все что попадалось под руку. Испугались даже соседи - так сильно, что рассказывают о произошедшем только за кадром:

"Просто открывает ящик - тумбочку и ее выламывает в сторону. Кувалдой крушат телевизоры", - комментирует очевидец.

Ущерб владельцам от сдачи дома за 15 000 рублей в сутки в итоге, по предварительным подсчетам, превысил полтора миллиона рублей. Самое любопытное, что тот, кто подписывал с арендаторами договор, не заподозрил неладного. Клиенты выглядели убедительно.

"Пришли взрослые люди, сняли, потом пришли и вот эти вот, которые разгромили. Оказались вот эти люди молодые… там почти дома нету. Там после всего хотели зажигать… хорошо, что не сгорел", - рассказал хозяин дома.

Кадры погрома участники вечеринки выложили в соцсеть. Скорее всего вели так называемый треш-стрим - тот самый шокирующий контент, который хотят сейчас запретить депутаты Госдумы. Законопроект уже принят в первом чтении. О случившемся, хозяева уже заявили в полицию.

Как рассказали жители поселка, этот дом довольно давно выставлен на продажу. И вот недавно нашелся покупатель. Стоимость - 27 миллионов рублей. Сделка должна была состояться на днях. Теперь ее, по всей видимости, придется отложить.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"