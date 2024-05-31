"Рисовальщик, вдохновленный классикой": в Третьяковке открылась выставка Александра Иванова

Выставка небольшая, но эти работы можно увидеть нечасто

Сегодня в Третьяковке открылась выставка графики Александра Иванова - "Рисовальщика, вдохновлённого классикой".

Выставка небольшая, но эти работы можно увидеть нечасто. Представлены рисунки Иванова во время самого первого путешествия по Италии. Молодой живописец восхищался древними памятниками.

Свободная манера античных мастеров, а также гениев эпохи Возрождения, вдохновляла русского художника. Третьяковская галерея - эксклюзивный обладатель графического наследия Иванова, а это более 700 самостоятельных листов и около 40 альбомов. Каждый достоин отдельного вернисажа.

"Нет ощущения сухости, вторичности, которые бывают, когда художник копирует чужой образец. Мы назвали эту выставку "Вдохновленный классикой", но могли бы назвать "Влюбленный в классику", потому что этот трепет, эта аура любви к искусству сквозит буквально в каждом листе", - говорит Татьяна Карпова, заместитель генерального директора Государственной Третьяковской галереи по научной работе.

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