Собянин: площадки фестиваля "Рыбная неделя" посетило более 3 млн человек

Фестиваль проводится совместно с Министерством сельского хозяйства

Рыбная ловля, выступления артистов, а еще кулинарные, творческие и спортивные мастер-классы. В столице до 2 июня проходит "Рыбная неделя" в рамках проекта "Лето в Москве". Всего в городе работает свыше 30 площадок. Одну из них в пятницу посетили мэр Москвы Сергей Собянин и министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

На время фестиваля переход от Площади революции к Манежной превратился в настоящий оазис. Здесь, оборудовали несколько бассейнов, в которые выпустили декоративных рыб. Рядом - водные лилии и кувшинки. А еще площадку украсили цветами, кустарниками и высокими растениями. В тени которых можно отдохнуть в разгар жаркого дня. И попробовать разнообразные рыбные блюда.

"Рыбная неделя" - фестиваль, который проводится совместно с Министерством сельского хозяйства в Москве - уже работает неделю, и за эту неделю его посетило более 3 миллионов человек. Конечно, важную роль играет и то, что в эту работу включились не только городские площадки, но и тысячи московских магазинов, десятки ресторанов, практически все рынки Москвы. Фестиваль нацелен на то, чтобы популяризовать русскую рыбу, которая поступает со всех регионов нашей страны", - отметил глава города.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"