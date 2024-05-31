В Москве открыли мемориал бойцам бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад"

Совершено уже больше 18 тысяч боевых вылетов

В Москве в пятницу торжественно открыли памятник соединению ГРОМ "Каскад". Это подразделение ведет аэроразведку. Наводит расчеты артиллерии и уничтожает технику противника

Совершено уже больше 18 тысяч боевых вылетов. Количество уничтоженных целей - более 6 тысяч. Они называют себя "каскадерами". Первый состав был небольшим - всего 6 человек.

Родственники и боевые товарищи почтили память тех, кто героически погиб при выполнении заданий.

"По штабу был нанесен удар, погибли первые шесть наших товарищей. Вот тогда стало дилеммой, как выполнять задачу. У нас трое были контужены, мы давали расчет, на следующий день в шесть утра все продолжили свою работу. Бригада из маленького отряда, который просто помогал на первом этапе, стала фундаментальным элементом вооруженной борьбы", - рассказал Дмитрий Саблин, депутат Госдумы, первый командир отдельной бригады аэроразведки ГРОМ "Каскад".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"