ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Прокуратура выясняет, как нефтепродукты попали в реку Сетунь

15:17
  • пятница
  • 31 мая 2024

Виновника ищут

Природоохранная прокуратура Москвы устанавливает виновника загрязнения реки Сетунь на западе столицы. Местные жители пожаловались на резкий запах и следы нефтепродуктов, на поверхности воды. Сейчас вокруг территории установили боновые заграждения. И это уже дало положительный результат.

В реке черные и радужные разводы. В воду не рискуют окунаться даже бобры. В последний раз животное вылезло на сушу неестественного черного цвета.

Водные растения поникли. Местные утки тоже перепачканы черной липкой взвесью. На место скопления токсинов сразу вызвали инспекторов Росприроднадзора и специалистов Центра лабораторного анализа и технических измерений. Они взяли пробы воды и обработали водную гладь нейтрализующими реагентами. Однако откуда именно поступают токсичные материалы, пока установить не удалось. К делу подключилась прокуратура.

"К проверке привлечены специалисты. В настоящее время взяты пробы воды и устанавливается источник загрязнения водного объекта. Проведены работы по обработке поверхности водного объекта специальными средствами, ликвидирующими загрязнение. По результатам прокурорской проверки при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер реагирования", - сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Москвы Людмила Нефедова.

Экологи утверждают, что разлив нефтепродуктов, который произошел на территории особо охраняемого природного заказника "Долина реки Сетунь", может нанести ущерб окружающей флоре и фауне.

Кроме того, стоит резкий неприятный запах химикатов. Особенно стойко он ощущается в низинах. Известно, что загрязнения попали в руку через ливневую канализацию. Сейчас в районе водосброса установили специальное боновое заграждение. Однако, кто виновник такой аварии, еще предстоит определить.

Илья Данильцев, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Новости по теме
Река Сетунь
Река Сетунь
Река Сетунь
Река Сетунь
Река Сетунь
Река Сетунь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.