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Московские выпускники сдали ЕГЭ по математике

15:07
  • пятница
  • 31 мая 2024

Обязательный предмет для получения аттестата о среднем общем образовании

Списать невозможно - за этим следят не только педагоги, но и камеры. Знания, накопленные за 11 лет в школе, - главный багаж.

"Всем им оказывается психологическая поддержка. Никаких стрессов у них нет. Если дети готовы к экзаменам, то стрессы их не пугают", - заявила Елена Наумова, директор московской школы №2107.

Тем более, что многие уже давно знакомы с такой формой по олимпиадам и пробным экзаменам.

Готовиться начали школьники как минимум за год до экзамена.

"Начал с класса 10-го, когда все темы начали проходить, ну и с января у нас были практикумы по математике, на которых мы упорно готовились", - рассказывает выпускник Максим.

Готовились и на уроках с учителями, и при помощи цифрового сервиса "Московская электронная школа", в котором собраны все методические материалы и задания по темам из ЕГЭ.

"Я весь год решала варианты и пробники, писала на очень даже хорошие баллы, никогда не писала ниже проходного. И вариант мне достался просто, я считаю, идеальным", - говорит выпускница Мария.

В пятницу в этой московской школе почти 160 выпускников сдавали экзамен по базовой математике - один из двух обязательных для всех. В нем 21 задание. Отдельным блоком - геометрия и математический анализ. И хотя сдают предмет абсолютно все, некоторые предпочли бы что-то поинтереснее.

Как известно из школьной программы, математика нужна всем. Поэтому всем ее и нужно сдавать. Теперь предстоит только дождаться результатов, которые будут известны через 10 дней. 

Александра Панина, "ТВ Центр"

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