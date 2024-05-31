Фонд Клуни хочет устроить охоту на российских журналистов

Он считает их виновными в "пропаганде войны"

Правозащитный фонд американского актера и режиссера Джорджа Клуни и его жены Амаль Клуни (Clooney Foundation for Justice) просит выдать ордеры на арест российских журналистов.

Проект фонда Docket намерен оставить запрос на возбуждение уголовное дела о "пропаганде войны" в тех европейских странах, где есть подобная статья, сообщила Директор по юридическим вопросам Анна Нейстат.

О каких именно журналистах идет речь, она не уточнила. Сообщается, что они могут быть арестованы в любой европейской стране, поскольку в них действует полицейская служба ЕС.

"Поскольку любая европейская страна является членом Европола, то это становится ордером на уровне Европола", - цитирует Нейстат РИА Новости.

Обращения по поводу уголовных дел еще не направлены, но они готовятся сразу в несколько стран. В какие именно, юрист не уточнила.

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