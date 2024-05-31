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"Это ловушка": Зеленский вновь выступил против переговоров с Россией

14:35
  • пятница
  • 31 мая 2024

Москва не раз подчеркивала готовность к переговорам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что выступает против возобновления переговоров по мирному урегулированию конфликта с Россией, поскольку считает их нереалистичными.
Кремль обозначил условия возможных переговоров с Киевом

В интервью The Guardian политик отметил, что возможное мирное соглашение с Москвой стало бы "ловушкой", поскольку российский лидер Владимир Путин нарушит любое соглашение — ему "нельзя верить".

Ранее российский министр иностранных дел Сергей Лавров подчеркивал, что будущие переговоры об урегулировании конфликта на Украине должны основываться на принципе равной и неделимой безопасности с учетом реалий на земле.

Спикер Кремля Дмитрий Песков, комментируя выдвигаемые Киевом условия возобновления переговорного процесса, предупреждал, что передача Украине новых российских регионов категорически исключается — четыре области теперь навсегда вошли в состав России.

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