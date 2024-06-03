Гороскоп на сегодня, 3 июня, для всех знаков зодиака

Начало июня - хлопотное время

Овны

Лето уже здесь, вы заметили начало нового сезона? Ближайшие две недели вам следует подналечь на учебу и работу - звезды помогут достичь успеха.

Тельцы

Начало июня – хлопотное время, а для вас в этом году оно особенно удачно для зарабатывания денег. Так что отдых отложите на потом и сосредоточьтесь на деловой сфере.

Близнецы

Принимайте нового гостя! К Солнцу, Венере и Юпитеру в вашем знаке присоединяется Меркурий. Есть шансы на большой успех, смело смотрите вперед!

Раки

Вы должны быть готовы на две недели погрузиться в глубоко личные и даже секретные темы. Займитесь собой и разберитесь с тем, что вас гложет в последнее время.

Львы

Вы окажетесь там, где так любите находиться: в центре внимания. Всю первую половину июня вы будете пользоваться популярностью в социуме: и онлайн, и в реальной жизни.

Девы

Пока другие планируют отпуска и выпускные, вы сосредоточены на своих целях. Ваша главная планета Меркурий в хорошей форме, она поможет в серьезных делах.

Весы

Учиться и путешествовать, вести деловые переговоры и юридические дела – вот чем стоит заняться сегодня. Вы будете легки на подъем, сообразительны и красноречивы.

Скорпионы

Вы известны тем, что умеете из всего извлекать выгоду. Впереди две недели для того, чтобы разобраться с налогами, страховками, банками в свою пользу.

Стрельцы

Партнерства – тема номер один для вас до следующей весны. А в начале июня предстоит разобраться и честно оценить все свои отношения и союзы.

Козероги

Обратите внимание на здоровье, а точнее на образ жизни. До 17 июня вам будет легче изменить свои привычки, найти подходящего тренера, врача, диетолога.

Водолеи

Кто куда, а вы в отпуск! У вас впереди две недели, которые идеально подходят для активного отдыха, перелетов, а также творчества и… любовных переписок!

Рыбы

Домашние дела ждут не дождутся, когда вы обратите на них внимание. Пишите список: что нужно отремонтировать, купить, сделать, чтобы ваш дом засиял чистотой.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"