ФРГ разрешила ВСУ применять оружие Запада для ударов по целям в России

Это подтвердил спикер немецкого правительства

Германия предоставила разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать поставленное Берлином оружие для ударов по целям на территории России. Об этом в пятницу, 31 мая, рассказал представитель германского кабмина Штеффен Хебештрайт.

По словам чиновника, "Украина может использовать для этих целей предоставленное ей оружие в соответствии с ее международно-правовыми обязательствами, включая оружие, которое поставили мы".

Посол ФРГ в Великобритании Мигель Бергер, в свою очередь, отметил, что Киев вправе "защищаться от ударов с сопредельной российской территории", а это означает, что "для этих целей Украина может применять немецкое вооружение", сообщает "Интерфакс".

Ранее источники уверяли, что Берлин не поддерживает инициативу генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, который считает возможным снять ограничения на применение западного оружия киевским режимом. Между государствами НАТО и Евросоюза "нет консенсуса" по этому вопросу, писали СМИ.

При этом американские власти уже решили вопрос с географией применения ВСУ американского оружия. Пентагон подтвердил, что президент США Джо Байден разрешил применять американское оружие для ударов по российской территории в рамках контрбатарейной борьбы.

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